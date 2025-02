OL : Rayan Cherki a demandé à partir

Avec un encadrement de sa masse salariale, une interdiction de recrutement et toujours la menace d’une descente en Ligue 2 à titre conservatoire, le mercato de l’Olympique Lyonnais était forcément très discret dans le sens des arrivées. Seul Thiago Almada a pu être enregistré, alors que neuf joueurs ont quitté le club rhodanien cet hiver. Mais John Textor, décrié après la mise à pied de Pierre Sage et l’état financier du club, a réussi à conserver ses deux talents Rayan Cherki et Malick Fofana.

Le mercato a pourtant été très calme pour les deux Lyonnais ces dernières semaines, jusqu’à que tout s’accélère pour Rayan Cherki dans les dernières heures de cette période hivernale. Le club allemand a formulé une offre de 22,5 millions d’euros pour le milieu offensif lyonnais, qui a rapidement été balayée par le club rhodanien. Le milieu offensif de 21 ans, qui compte 5 buts et 9 passes décisives en 26 matches, n’est pas à vendre cet hiver, comme l’a déclaré John Textor.

John Textor veut attendre l’été

«Nous avons rejeté l’offre du Borussia Dortmund et nous n’avons pas l’intention de négocier avec eux ou avec un autre club», a expliqué lundi le président lyonnais, à Sky Sports. La proposition du club allemand a même été jugée «irrespectueuse» et «bien inférieure à la valeur marchande du joueur, en plus d’arriver au mauvais moment», par le président américain. Pourtant, L’Équipe a dévoilé les coulisses de ce transfert avorté et assure que Rayan Cherki a demandé à partir.

Le meneur de l’OL avait adressé un message formel, rédigé par ses avocats, afin que sa direction accepte l’offre du BVB. Restreint par la DNCG et donc incapable de le remplacer, John Textor ne souhaitait pas s’en séparer. Le Progrès précise également que le nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, a également demandé à ce que Rayan Cherki reste. Du moins pour cet hiver, puisque John Textor attend une offre plus élevée pour son talent de 21 ans pour l’été prochain, alors que le Borussia Dortmund pourrait revenir à la charge. Mais à court terme, Cherki reste à l’OL.