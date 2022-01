Valentin Mihaila prêté avec option d'achat à l'Atalanta

Coup intéressant pour l'Atalanta en cette fin de mercato hivernal. La Dea se renforce avec un nouvel ailier après Jérémie Boga (arrivé en provenance de Sassuolo) et vient de s'offrir le Roumain Valentin Mihaila. Le joueur de 21 ans qui appartenait à Parme a disputé 13 matches en Serie B cette saison (2 buts et 1 offrande) mais avait crevé l'écran lors du dernier exercice de Serie A (3 buts et 2 offrandes en 16 matches).

Ainsi, l'Atalanta s'est fait prêter le joueur avec option d'achat (avoisinant les 10 millions d'euros) et va un peu plus renforcer son secteur offensif. «L'Atalanta BC annonce l'achat temporaire avec option du footballeur Valentin Mihaila de Parme» peut-on lire dans un communiqué.