OL, Nottingham Forest : les raisons de l'échec du dossier Houssem Aouar

Entre l'Olympique Lyonnais et Nottingham Forest, les négociations sont à l'arrêt. Alors que tout semblait se mettre en place pour le transfert d'Houssem Aouar, tout pourrait tomber à l'eau. Selon nos informations, le club anglais n'a pas apprécié le discours tenu par Vincent Ponsot, directeur du football.

La suite après cette publicité

Une première offre du promu, aux grandes ambitions, a été repoussée par le club rhodanien, qui a alors précisé ses exigences. Les dirigeants anglais on donc formulé une deuxième offre se rapprochant des demandes lyonnaises. Mais là encore, elle a été retoquée et les exigences lyonnaises avaient évolué.

Crystal Palace à l'affût

Suffisant pour contrarier le club anglais, qui semble avoir désormais tourné le dos à cette piste, pourtant jugée prioritaire. Un accord avait même été trouvé entre Houssem Aouar et le promu autour d'un contrat. Vont-ils définitivement abandonner ce dossier ? En attendant, c'est un autre prétendant qui se frotte les mains.

Comme nous vous l'avons relayé, Crystal Palace est également très intéressé par Aouar, âgé de 24 ans et sous contrat jusqu'en 2023. Le club entraîné par Patrick Vieira pourrait donc profiter de l'opportunité et arracher le Gone in extremis. Les prochains jours s'annoncent agités.