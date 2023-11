Un milliardaire veut racheter l’Inter

L’Inter attise les convoitises. Ce lundi, Thomas Zilliacus, un homme d’affaires finlandais, a annoncé dans un entretien à La Repubblica qu’il allait faire une offre pour racheter le club lombard.

«Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l’actuel propriétaire de l’Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club. J’ai des investisseurs variés, petits et grands, des familles comme des investisseurs institutionnels (…) L’offre sera formulée par la société XXICenturyCapital, qui est basée à Singapour et qui s’intéresse au football et à la mode.» Le média italien évoque une proposition de 2,5 milliards d’euros pour racheter l’Inter, qui est la propriété du groupe Suning et de Steven Zhang.