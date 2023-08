Bordeaux et Bâle concurrencent Clermont pour Lukembila

À 23 ans, Josias Lukembila affole les compteurs en deuxième division suisse du côté de Will. Avec 20 buts et 16 assists en 70 matches, l’ailier gauche qui peut évoluer aussi en second attaquant doit quitter la Challenge League suisse pour continuer sa progression. Les performances du très solide et puissant offensif gauche helvète de 23 ans ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens.

Au mois de juillet, le Clermont Foot 63 a même formulé une offre à Will. Mais depuis plus rien. Lukembila, qui a repris le championnat avec son club, est déjà bien en jambes et continue de faire très mal à ses adversaires. Et le club auvergnat n’est d’ailleurs pas le seul à s’intéresser de près au natif de Lausanne. Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux (qui doit remplacer Dilane Bakwa parti à Strasbourg) et le FC Bâle (qui vient de perdre Dan Ndoye parti à Bologne) suivent avec attention le joueur et pourraient rapidement formuler une offre.