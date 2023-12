Le Real Madrid va s’offrir un attaquant expérimenté, le Bayern Munich va se débarrasser de 4 stars

Joselu définitivement Madrilène

Comme on peut le lire sur la première page du journal AS ce mercredi, on a eu le droit à un Madrid parfait hier soir. Les Madrilènes se sont imposés sur le score de 3-2 à l’Olympiastadion de Berlin. Les joueurs de l’Union n’ont rien pu faire face aux deux têtes de Joselu qui ont trouvé le chemin des filets puis le but de Ceballos qui a scellé la victoire. C’est un carton plein pour les blancs, se réjouissent les journalistes madrilènes. Le leader de ce succès, c’est Joselu pour le journal Marca. Dans son édition du jour, le média écrit que le buteur espagnol monte en puissance chaque semaine avec le maillot de la Casa Blanca et qu’il donne satisfaction à Florentino Pérez. Joselu, en quatre mois, a déjà dépassé les records de Mariano Diaz en cinq ans : huit buts contre sept. D’après le média, le Real Madrid va lever son option d’achat qui n’est que de 1,5 million d’euros. De quoi donner le sourire au joueur qui espérait rester après son prêt.

Révolution bavaroise

Tout n’est pas parfait au Bayern Munich. Pour le journal Bild, le club est à un tournant de son histoire. Les carrières des stars de la génération Wembley, Manuel Neuer et Thomas Müller, touchent lentement à leur fin. Les dirigeants sont très inquiets, car aucun joueur ne semble pouvoir avoir le même rayonnement de leader. Le club va faire le ménage et va donc virer ces hommes qui ont été décevant pour la dynamique de groupe malgré leur rendement sur le terrain. À en croire nos confrères allemands, le leader autoproclamé Joshua Kimmich, son collègue Leon Goretzka, ainsi qu’Alphonso Davies et Serge Gnabry sont sur la sellette. Aucun des 4 ne donne satisfaction au board bavarois. Ils ne seront pas vendus cet hiver, mais en cas de grosses offres l’été prochain, ils ne seront pas retenus. Thomas Tuchel veut complètement révolutionner son effectif. D’ailleurs, toujours d’après Bild, la priorité pour le Bayern sera de recruter un défenseur de stature internationale.

Leao le sauveur

Les Portugais de Braga ont été battus par Naples 2-0. Les Partenopei ont contrôlé la rencontre dès la première période grâce à un CSC de Serdar Saatçı et une réalisation signée, Victor Osimhen, au lendemain de sa victoire aux CAF Awards. Les Azzurri sont en huitièmes de finale pour la 5ème fois de leur histoire s’exclame le Corriere Dello sport sur sa première page ce mercredi. La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour par contre avec le nul de l’Inter contre la Real Sociedad. Ce match a scellé le passage des Nerazzurri en huitièmes de finale, mais comme deuxième du groupe : «Aïe l’Inter, Inzaghi deuxième, en huitièmes de finale, il aura une grande équipe», peut-on lire dans les colonnes du journal au papier rose. Le média met aussi en avant le choc de ce soir, Newcastle-Milan. Les Rossoneri vont jouer leur avenir en Europe en Angleterre, et les Italiens espèrent voir un grand Leão pour sauver Milan.