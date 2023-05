PL : Leeds se rapproche du Championship après sa défaite contre West Ham

Suite de la 37e journée de Premier League ce dimanche après-midi sur la pelouse du stade olympique de Londres. West Ham, assuré de disputer un nouvel exercice dans l’élite anglaise la saison prochaine, recevait une équipe de Leeds relégable mais capable de sortir de la zone rouge en cas de succès.

Sur une longue touche de McKennie, Rodrigo envoyait une belle reprise de volée dans la lucarne de Fabianski (1-0, 17e), avant l’égalisation de Rice, qui reprenait parfaitement le centre de Bowen au second poteau (1-1, 31e). L’attaquant anglais se muait ensuite en buteur d’un ballon placé de l’extérieur du pied (2-1, 72e), avant que Lanzini ne profite du travail de virtuose de Paqueta pour sceller la victoire des siens (90+4e). Au classement, West Ham gagne une place et se retrouve désormais 14e, même si l’attention reste davantage portée sur la finale de Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina, le 7 juin prochain. De leur côté, les Peacocks restent embourbés à leur 18e place et sont plus que jamais sous la menace d’une relégation. Tout se jouera lors de l’ultime journée, le week-end prochain.

