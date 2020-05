ASSE : Robert Herbin va avoir sa statue devant le Chaudron

C’est un mythe du football français qui s’est éteint ce lundi 27 avril. Un homme à la coiffure peu commune et doté d’un caractère si mystérieux qu’il fut surnommé le « Sphynx ». C’est aussi et surtout une époque, celle des épopées vertes, et les fondements d’une France qui gagne bâtie sur une défaite invraisemblable. Robert Herbin a laissé une trace indélébile sur le sport tricolore et plus particulièrement dans son club de toujours : l’AS Saint-Etienne. Avec les Verts, il a remporté cinq titres de Champion de France (1964, 1967, 1968, 1969 et 1970 30 ), trois Coupes de France (1962, 1968 et 1970) et trois Challenges des champions (1962, 1967 et 1969) en tant que joueur, puis quatre autres titres nationaux (1974, 1975, 1976 et 1981) et trois Coupes de France supplémentaires (1974, 1975 et 1977) depuis le banc.

C’est donc fort logiquement qu’à l’annonce de son décès, la direction stéphanoise a renommé le centre de formation du club « le centre Robert Herbin ». Seulement, le site Peuple-Vert en a demandé plus. En effet, le média indépendant a lancé une pétition dans le but d’ériger une statue en l’honneur du « Sphinx » à l’entrée du « chaudron » de Geoffroy Guichard. Une requête finalement entendue par le maire LR de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, et qui devrait se matérialiser une fois l’artiste choisi en concertation avec les supporters de l’ASSE. Une initiative d’ailleurs déjà saluée par Bernard Caïazzo. En attendant la dite statue, un hommage lui sera rendu mercredi sur la façade de l’Hôtel de Ville.