Coupe du Monde 2022 : la réaction à chaud de Didier Deschamps après la défaite cruelle face à l'Argentine

En marge de la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, remportée par l'Argentine face à l'équipe de France après une séance de tirs au but irrespirable (3-3, t.a.b. 4-2), Didier Deschamps s'est exprimé au micro de TF1 pour livrer ses premières impressions. Le sélectionneur des Bleus était forcément très déçu du résultat alors que ses joueurs avaient réussi à revenir au score par deux fois grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs. «C'est ce qui donne encore plus de regret, à 2-0 si on en prend un troisième il n'y a rien à dire» a tout d'abord confié le technicien.

La physionomie de la rencontre est donc difficile à avaler pour l'homme de 54 ans. «On n'a pas fait ce qu'il fallait pendant pratiquement une heure après avec beaucoup de courage et d'énergie, on les a poussé dans leur dernier retranchement. Après ca se joue à quoi, avec une dernière occasion a la 120e minute, une frappe sur le pied puis une séance de tirs au but qui reste forcément difficile à vivre quand on n'est pas du bon coté» a notamment déclaré l'homme fort de la sélection tricolore.

Une déception énorme

Didier Deschamps a ensuite tenu à rappeler les qualités de son groupe. «A l'image de ce qu'on a pu faire pendant cette Coupe du Monde, avec de la qualité beaucoup de cœur, on revient de nul part. Et voila quand on touche quelque chose mais que ca nous échappe c'est encore plus difficile à digérer »a reconnu le sélectionneur des Bleus avant de poursuivre : «j'ai fait des changements aussi tôt parce que je n'étais pas satisfait de ce que je voyais. J'étais convaincu qu'avec l'entrée d'autres joueurs, on allait faire les choses mieux, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est le mérite des joueurs non pas que ceux qui sont sortis sont plus coupables que les autres. On avait pas la même force et l'énergie pour différentes raisons. Mais on a renversé une situation qui était très compromise grâce a la qualité et au mental.»

Très amer et déçu, Didier Deschamps a confirmé que le groupe était atteint mentalement après ce revers même s'il y a aussi du positif à retenir après le parcours des Bleus. «La déception est énorme évidemment. On a eu un avant et un pendant pas des plus faciles mais ce n'est pas une excuse. Ca a quand même été un pur bonheur à travers les matchs tant sportivement que humainement dans le très haut niveau. De ce côté là, il y a que du positif mais quand il n'y a pas le graal au bout ca fait mal. Mais c'est le très haut niveau, il va falloir digérer» a confirmé le sélectionneur de l'équipe de France avant de conclure sur son avenir à la tête des Bleus : «l'important c'est l'équipe de France, elle est au dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu et on verra bien mais ce soir j'ai pas envie de parler de ca !»