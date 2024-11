Al-Hilal veut virer Neymar !

Sale période pour Neymar. Tout juste revenu après une lourde blessure au genou, il s’est encore blessé en début de semaine, à l’occasion d’un match de Ligue des champions asiatique face à l’Esteghlal Téhéran. Bien qu’il s’agisse a priori d’une blessure pas spécialement grave, ça commence à faire beaucoup pour l’ancienne vedette du PSG, qui a manqué 87% des matches d’Al-Hilal depuis sa signature à l’été 2023.

« J’ai eu une crampe, mais c’était très fort ! Je vais passer des examens et j’espère que ce n’est rien de plus. C’est normal que cela arrive après un an, les médecins m’avaient déjà prévenu, c’est pourquoi je dois faire attention et avoir plus de minutes pour jouer », confiait le joueur de la Canarinha, qui devrait être absent trois semaines. Quoi qu’il en soit, les dirigeants d’Al-Hilal commencent à s’agacer…

Retour au pays ?

Comme l’indique UOL Esporte, la direction du club saoudien envisage de résilier le contrat du joueur lors du mois de janvier. Tout dépendra de son évolution d’ici là, mais la possibilité de virer l’attaquant de 32 ans est clairement sur la table. Les décideurs du club de Saudi Pro League ont de plus en plus de doutes sur la capacité du joueur formé à Santos revenir à son meilleur niveau, alors que son contrat expire en juin prochain.

Sur le plan financier, Al-Hilal ne s’y retrouve clairement pas, après avoir mis 90 millions d’euros sur la table pour le recruter, en plus d’un salaire de 160 millions d’euros par saison. Au total, Neymar n’a joué que 7 matchs, pour un but et 2 passes décisives. Sans parler du fait qu’il y a un nombre limité de places pour les joueurs étrangers, et que la direction ne veut pas en gaspiller une pour un joueur qui se blesse régulièrement. La résiliation de son contrat pourrait se faire d’un accord commun, alors que Neymar voudrait revenir au pays et prendre sa retraite du côté de Santos. Affaire à suivre…