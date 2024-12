Le XI type africain de l’année 2024 !

Comme depuis deux ans, à la même période, Foot Mercato dévoile la sélection de son onze africain de l’année. Cette année encore, plusieurs joueurs africains ont encore marqué l’année 2023 (période janvier-décembre) de leur empreinte et se retrouvent donc dans notre équipe type. La voici en 4-1-3-2. Et on commence évidemment par les cages. Cette année, difficile de ne pas citer Ronwen Williams à ce poste. Le gardien sud-africain a réalisé une année 2024 XXL avec une CAN dingue sous les couleurs de l’Afrique du Sud. Sélectionné pour le trophée Yachine, il a aussi remporté le trophée de meilleur gardien africain de l’année aux CAF Awards 2024 mais aussi celui du meilleur joueur interclubs de l’année (joueur sur le continent). Auteur 35 clean sheet en 59 rencontres, il a aussi gagné avec son club des Mamelodi Sundowns, le championnat national. Assez logique.

Devant le portier sud-africain, on retrouve une charnière centrale solide. Comme la saison dernière, Edmond Tapsoba est présent dans ce onze. L’international burkinabé (51 sélections) a été l’un des soldats de la belle saison du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Intouchable avec 46 rencontres disputées lors de la saison exceptionnelle des siens, il a ainsi remporté la Bundesliga logiquement. Et cette saison, il débute encore très fort (23 titularisations) et fait preuve d’une impressionnante régularité. Pour l’épauler, nous avons décidé de miser sur Evan Ndicka. L’international ivoirien, vainqueur de la CAN 2023, a été l’élément fort de la défense de son équipe pendant la compétition en étant régulier (100% des minutes disputés). Il a aussi confirmé sa solidité avec la Roma avec qui il est devenu un titulaire en puissance.

Un milieu un peu moins fourni

Pour occuper le poste de latéral droit, pas vraiment de concurrence. Achraf Hakimi s’impose logiquement dans ce onze. L’international marocain est probablement le meilleur joueur parisien depuis plusieurs mois et il continue de le prouver sur le terrain. Vainqueur de la L1 et la Coupe de France, 3e aux JO et demi-finaliste de la Ligue des Champions, Hakimi mérite bien sa place dans cette équipe. C’est aussi le cas pour le latéral gauche en la personne de Ola Aina. L’international nigérian est un véritable couteau suisse capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. La saison dernière avec Nottingham, il avait plus que dépanné à ce poste. Surtout, il avait été l’un des meilleurs joueurs du Nigéria à la CAN avec, à la clé, cette défaite en finale contre la Côte d’Ivoire. Des performances marquantes dans ce rôle de latéral gauche qui lui offre une place dans notre onze.

Au milieu de terrain, notre choix s’est porté sur Lamine Camara. L’international sénégalais, élu pour la 2e fois consécutive meilleur jeune africain de l’année aux CAF Awards, avait démarré fort sa CAN 2023 avec les Lions. Surtout, il a changé de dimension grâce à son transfert à l’AS Monaco et il est logiquement devenu une référence du continent à son poste. Juste devant lui, dans un rôle de numéro 10, notre choix s’est porté sur Brahim Diaz. Véritable supersub du Real Madrid, il a largement contribué à la belle saison des siens avec le doublé Liga - Ligue des Champions. Carlo Ancelotti n’avait d’ailleurs pas manqué de le souligner plusieurs fois en conférence de presse. Buteur décisif face à Leipzig en 8e de C1, le Marocain, qui a terminé meilleur buteur des qualifications à la CAN 2025 (7 buts en 4 matches) a fini la saison avec 12 buts et 10 passes décisives en 45 matches.

Une attaque redoutable

Pour alimenter les couloirs, là aussi, aucune concurrence aussi bien à gauche qu’à droite. Ademola Lookman, élu Ballon d’Or Africain cette année, mérite évidemment sa place tant il marche sur l’eau avec l’Atalanta. Son année 2024 avait d’ailleurs débuté par une CAN XXL avec le Nigéria où il a été le meilleur joueur. Ensuite, il a marqué les esprits avec un triplé exceptionnel en finale de Ligue Europa face à un Bayer Leverkusen qui n’avait pas perdu un seul match de la saison. Cette saison, le Nigérian a démarré fort avec 12 buts en 20 matches joués. Il sera accompagné par probablement le meilleur joueur du monde actuellement : Mohamed Salah. On ne présente plus l’international égyptien tant il a fait ses preuves avec Liverpool. Buteur, passeur, dribbleur, le joueur de 32 ans sait absolument tout faire et continue de martyriser les défenses adverses. Auteur de 18 buts et 15 passes décisives sur ce début de saison avec les Reds (24 matches), Salah avait terminé la saison dernière avec 25 buts.

Enfin pour les postes de numéro 9, nos choix se sont portés sur une doublette Serhou Guirassy-Ayoub El Kaabi. L’international guinéen aurait pu prétendre au Ballon d’Or Africain tant il a bluffé son monde avec Stuttgart la saison dernière. Dans les meilleurs buteurs d’Europe sur l’année, il a empilé les buts. Et a surtout confirmé cette saison au Borussia Dortmund avec 12 buts en 19 matches. Il avait terminé l’année dernière avec 30 buts en… 30 matches. Pour l’accompagner donc, c’est l’attaquant marocain que nous avons choisi. Avec l’Olympiacos, il a marché sur l’Europe avec des statistiques dingues et a été le joueur qui a porté son équipe pour s’offrir la Ligue Europe Conférence (C4). Meilleur buteur de la compétition avec 11 buts, il a aussi terminé sa campagne européenne avec 16 buts. Un record depuis CR7 et ses 17 buts. Au total, il a d’ailleurs trouvé le chemin des filets à 33 reprises 50 matches). Et cette année, il est reparti sur les mêmes bases avec déja 15 buts en 24 matches. Rien que ça.

Ils sont sur le banc et auraient aussi pu y être : Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah, GAB), Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton, ALG), Wilfried Singo (Monaco, CIV), Omar Marmoush (Francfort, EGY) Pape Matar Sarr (Tottenham, SEN), , Bryan Mbeumo (Brentford, CAM), Yoane Wissa (Brentford, RDC), Soufiane Rahimi (Al-Ain, MAR), Eliesse Ben Seghir (Monaco, MAR), Mohammed Kudus (West Ham, GHA).