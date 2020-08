Europa League : l'Inter ridiculise le Shakhtar Donetsk et défiera Séville en finale

Après la qualification de Séville face à Manchester United dimanche soir, la deuxième place pour la finale était en jeu ce soir, avec deux équipes habituées aux joutes européennes. L'Inter et le Shakhtar s'affrontaient ainsi sur la pelouse de l'Esprit Arena de Düsseldorf en Allemagne. Deux formations qui ont déjà remporté ce titre par le passé, et qui avaient logiquement à cœur d'aller au bout cette année aussi. Antonio Conte sortait d'ailleurs du lourd, toujours en 3-5-2, avec ce duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez aux avant-postes. En face, Luís Castro pouvait compter sur son armada de Brésiliens, dont certains particulièrement en forme comme Dodô et Junior Moraes. Au final, les Milanais ont largement battu leur rival du soir (5-0).

Le début de la rencontre était assez calme, les deux équipes donnant l'impression de ne surtout pas vouloir commettre d'erreur. Deux formations bien en place donc, et plutôt timides lorsqu'elles avaient le cuir en leur possession. On sentait qu'il y avait du talent et du potentiel des deux côtés, mais on ne prenait pas encore beaucoup de risque. Et sur la première occasion de la rencontre, Lautaro Martinez allait faire trembler les filets. Après une belle action, Nicolo Barella centrait pour l'Argentin, qui propulsait le cuir au fond d'un coup de tête rageur face à un Pyatov impuissant (1-0, 19e). Le Shakhtar Donetsk commençait à réagir, à l'image de cette tentative de Junior Moraes, contré in extremis par Stefan de Vrij dans la surface (30e).

Le duo Lautaro Martinez - Romelu Lukaku a encore frappé

Derrière, Nicolo Barella, en forme ce soir, voyait le portier rival sortir une belle parade pour éviter que cette frappe qui partait sous la barre ne se loge dans les cages (35e). Les équipes commençaient à se rendre les coups, et la tentative de Marcos Antonio frôlait la barre transversale (43e). On sentait que ça devenait de plus en plus fluide dans les transmissions côté ukrainien, mais l'arbitre de la rencontre sifflait la pause. Supérieure sur le plan individuel, l'écurie d'Antonio Conte n'était pas totalement sereine et pas forcément ultra-dominante. Dès le retour des vestiaires, Martinez était cependant à deux doigts de doubler la mise avec ce joli lob, finalement bien dévié par Pyatov (48e).

Romelu Lukaku, un peu plus discret que son coéquipier argentin en première période, ouvrait trop son pied sur cette frappe dans la surface (51e). Junior Moraes lui ne profitait pas de cette belle opportunité devant Handanovic. Le numéro 10 avait pourtant la meilleure occasion de la partie pour son équipe mais il ne reprenait pas vraiment bien de la tête. Et ça allait coûter cher. Danilo D'Ambrosio reprenait d'une tête puissante un corner bien botté par Brozovic et la plaçait à merveille, hors de portée pour le portier adverse (2-0, 64e). Pas rassasiés, les Lombards continuaient d'attaquer et Lautaro Martinez s'offrait un doublé. Après un décalage de Lukaku, l'ancien du Racing enchaînait sur un joli plat du pied de l'extérieur de la surface, parfaitement placé au ras du poteau gauche de Pyatov (3-0, 74e). C'était ensuite au tour du Belge de se mêler à la fête. Cette fois, c'est Lautaro Martinez qui était à la passe, et le Belge trouvait le petit filet opposé du portier (4-0, 78e). Le Diable Rouge y allait aussi de son doublé, battant Pyatov après un long rush côté droit de la défense (5-0, 84e).