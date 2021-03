OL : Rayan Cherki met tout le monde d'accord

« Bien sûr c'est encore une saison d'apprentissage, j'ai besoin d'apprendre avec mes coéquipiers, aujourd’hui je me sens de mieux en mieux sur un côté, c'est ça qui fait que je vais gratter du temps de jeu. On veut jouer tous les matches, 90 minutes, mais le football ce n'est pas comme ça. Il faut gratter petit à petit », déclarait l'ambitieux Rayan Cherki voici maintenant deux jours en conférence de presse d'avant-match. Titularisé contre Sochaux par Rudi Garcia, le joueur, formé à l'OL, a fait parler la poudre.

Il lui a fallu attendre les fins des deux mi-temps pour trouver le chemin des filets. Le premier but intervient juste avant la pause (45e) et le second juste avant la fin du temps réglementaire (87e). On savait la formation lyonnaise performante, notamment au niveau des attaquants, mais après certains départs, on pense notamment à Amine Gouiri et Myziane Maolida du côté de Nice, on se disait que peut-être les jeunes pousses rhodaniennes auraient de plus en plus de mal à se faire une place.

Garcia a apprécié

Même si Cherki ne participe pas à tous les matches, loin de là (25 matches, 5 titularisations, 3 buts tous en Coupe de France), il va commencer à réellement pointer le bout de son nez du haut de ses 17 ans. Car c'est ce qu'on oublie un peu vite lorsqu'on observe son talent. Rayan Cherki est encore un très jeune joueur, avec des lacunes, certes, mais avec un avenir qui s'annonce absolument radieux devant lui, s'il continue à performer et apporter des étincelles, même lorsqu'il rentre pour des bouts de matches.

Rudi Garcia, son entraîneur, a expliqué la réussite de sa jeune pousse : « c'est bien d'avoir marqué sur deux corners et de finir avec un joli but de Rayan Cherki, qui a été bon en jouant simple et livré un match assez abouti, même si le plus beau but est certainement celui de Maxwel Cornet dans la construction ». Le talent est indéniable et avec ces deux buts, qui vont lui donner de la confiance, on devrait le voir encore un peu plus souvent.