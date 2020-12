Zoumana Camara va rester au PSG avec Pochettino

Avec le départ de Thomas Tuchel et surtout l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'avenir de Zoumana Camara (41 ans) au PSG s'écrivait en pointillés. L'Argentin va débarquer avec tout un staff, dont son fils Sebastiano Pochettino. D'autres noms sont cités comme Toni Jimenez, l'entraîneur des gardiens, ou Miguel D'Agostino et Jesus Pérez. Mais rien n'est encore confirmé.

D'après L'Equipe, Camara va bel et bien rester dans le staff technique de l'équipe première. Responsable des coups de pied arrêtés sous Tuchel et surtout présent depuis 2015 et sa retraite sportive, l'ancien défenseur central est considéré comme un membre important par la direction du club. Il devrait conserver le même rôle.