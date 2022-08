Auxerre - Strasbourg : les compositions officielles

Forte d'un succès en terres montpelliéraines le week-end dernier (1-2), l'AJ Auxerre cherchera à offrir au public de l'Abbé-Deschamps une première victoire en Ligue 1 cette saison, à l'occasion de la réception de Strasbourg (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 17h). Sur une défaite et deux nuls, les Alsaciens sont en quête d'un premier succès.

La suite après cette publicité

Pour ce match, et pour 6 semaines, Jean-Marc Furlan est privé de Julian Jeanvier, blessé à la cheville face au MHSC. Les Bourguignons se présentent en 4-1-4-1. Coeff intègre la défense centrale et de retour de suspension, Sinayoko occupe la pointe de l'attaque en l'absence de M'Baye Niang et Gaëtan Charbonnier. En face, Julien Stéphan poursuit avec son 3-5-2. Perrin blessé, c'est Doukouré qui intègre la défense à trois. Pierre-Gabriel occupe le couloir droit et Ajorque est de retour aux côtés de Gameiro devant.

Les compositions officielles :

Auxerre : Costil - Joly, Jubal, Coeff, Bernard - Touré - Hein, Sakhi, Perrin, Autret - Sinayoko

Strasbourg : Sels - Doukouré, Le Marchand, Djiku - Lienard, Bellegarde, Prcic, Thomasson, Delaine - Gameiro, Ajorque

Pour ce weekend de Ligue 1, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.