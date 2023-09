OM : Habib Beye ne pense pas au poste d’entraîneur

La suite après cette publicité

En quelques jours seulement, l’OM a basculé dans le chaos total. Après la réunion entre les supporters et les dirigeants ce lundi, la direction a décidé de prendre du recul et Marcelino a démissionné. Résultat, l’OM va se présenter sans coach contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa et Jacques Abardonado va assurer l’intérim. Et si pour le moment aucun coach ne semble encore favori pour récupérer le poste, Habib Beye, ancien de l’OM, a été évoqué. Au micro de Canal+, il a rapidement éteint la rumeur.

«Je suis un entraîneur très heureux là où je suis en ce moment. Je vis de très bons moments. Je ne me suis pas positionné, mais mon nom peut être amené à sortir sur différents projets. Le plus important pour moi, c’est d’être focus sur mon projet. Mais j’espère, comme je suis un amoureux de l’OM, que ce club va se restructurer très vite et que quelqu’un va arriver pour mettre de la cohérence sportive. Parce que ce club a besoin de vibrer, vivre des émotions. Et pas celles des derniers jours.»