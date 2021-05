Arsenal : Alexandre Lacazette et Kieran Tierney forfaits contre Villarreal

C'est un véritable coup dur pour Arsenal. Alors que les Gunners jouent leur saison ce jeudi, en demi-finale retour de Ligue Europa contre Villarreal (défaite 1-2 à l'aller en Espagne), Mikel Arteta a révélé qu'Alexandre Lacazette (29 ans) et Kieran Tierney (23 ans), deux éléments essentiels du collectif londonien, ne seraient pas remis pour disputer la rencontre ô combien importante à l'Emirates Stadium face au Sous-Marin Jaune.

« Ils (Lacazette et Tierney) ne se sont pas encore entraînés avec nous (depuis leur blessure respective, NDLR), donc il est peu probable qu'ils soient prêts pour disputer les prochains matchs », a ainsi lâché Mikel Arteta à Sky Sports après la victoire de ses joueurs à Newcastle (2-0), ce dimanche, en Premier League. Le technicien espagnol avait pourtant indiqué, juste avant le match aller contre Villarreal, que le latéral gauche écossais et l'attaquant français postulaient à une place dans le groupe. Mauvaise nouvelle pour Arsenal et ses supporters...