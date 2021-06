Le sentiment mitigé de Didier Deschamps après le nul contre la Hongrie

La suite après cette publicité

L'équipe de France espérait mieux qu'un simple match nul (1-1) face à la Hongrie. Elle devra pourtant s'en contenter, elle qui a souffert de la chaleur et de l'ambiance étouffante de Budapest. La qualification n'est toujours pas acquise même si elle semble bien partie avec 4 points dans ce groupe F. Après la rencontre, Didier Deschamps s'est exprimé au micro de TF1, affirmant être déçu du résultat, mais que lorsqu'on ne peut pas gagner, il faut aussi savoir ne pas perdre.

«Sur la première mi-temps, où on doit mener au score, on se retrouve mené. Face à leur public et dans leur stade, ça leur a donné de la force. Ce n’est pas le résultat qu’on espérait sur ce match-là, mais vu le contexte, on va prendre quand même. Les tirs pas cadrés ne peuvent pas terminer au fond des filets. On devait mener au score et on ne l’a pas fait. Ils ont pratiquement rien eu de plus, mais bon… On a eu des opportunités aussi mais voilà… Il faut l’accepter », regrette le sélectionneur.