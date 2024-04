Deux arbitres français iront à l’Euro 2024

Alors que la compétition débutera le 14 juin prochain, l’Euro 2024 va bientôt débuter du côté de l’Allemagne. Et pour la bonne tenue des rencontres, des arbitres expérimentés seront nécessaires. Ainsi, l’UEFA a annoncé aujourd’hui le nom des 18 arbitres principaux qui prendront place à ce tournoi. La France est bien représentée puisque deux officiels tricolores seront du voyage.

On retrouve ainsi Clément Turpin (41 ans) qui va disputer son troisième Championnat d’Europe après 2016 et 2020. Il avait aussi pris part aux Coupes du monde 2018 et 2022. Lors du dernier Euro, il avait dirigé les matches Pays de Galles - Suisse (1-1) et Russie - Danemark (1-4). François Letexier (35 ans) a aussi été sélectionné. Ce sera son premier tournoi international avec des sélections A, lui qui avait pris part à l’Euro U21 en 2021 ou encore la Coupe du monde U20 en 2023. La France est le pays qui enverra le plus d’arbitres avec l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre.

Les arbitres sélectionnés pour l’Euro 2024 :