Ligue 1 : le Stade Rennais s'en sort contre Brest

Mené au score par Brest et un but d'Honorat juste avant l'heure de jeu (57e), le Stade Rennais a su inverser la tendance grâce à ses défenseurs centraux.Da Silva a d'abord égalisé (66e), profitant d'une mauvaise appréciation de Larsonneur, puis Aguerd a donné un avantage définitif à son équipe (70e).

Cette victoire 2-1 est globalement méritée par les Rouge et Noir, même s'ils ne doivent pas être complètement satisfaits de leur prestation. Avec ces trois nouveaux points, ils recollent au PSG et au LOSC, alors que le SB29, plus mauvaise défense de Ligue 1 (20 buts), enchaîne avec une troisième défaite consécutive.

