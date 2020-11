Barça : le sponsor maillot principal prolonge

C'est une nouvelle qui va faire du bien aux finances du FC Barcelone, sacrément mises à mal ces dernières semaines. Le sponsor principal du club catalan, Rakuten, lié depuis 2017 au FCB, restera en bonne place sur le maillot du Barça jusqu'en juin 2022, comme l'a indiqué le club de Lionel Messi dans un communiqué. Pour rappel, le contrat signé entre les deux parties en 2017 prévoit un versement annuel de 55 M€ de la part de la marque japonaise au Barça. Une somme qui va faire du bien aux finances catalanes encore au moins une saison supplémentaire.

«Le FC Barcelone et Rakuten, ont convenu le 9 octobre 2020 d'exécuter l'option envisagée dans l'accord signé en 2017 pour prolonger leur alliance d'une saison de plus, une fois que le contrat de 4 ans initialement envisagé sera terminé et s'achèvera le 30 juin 2021. Le Barça et Rakuten renforcent ainsi leur alliance à un moment marqué par les effets économiques et sociaux de la pandémie du Covid-19, prolongeant sa collaboration jusqu'au 30 juin 2022», peut-on lire sur le site officiel du club catalan.