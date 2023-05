Le drôle de salaire que touchera Lionel Messi au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Après deux ans de service, Lionel Messi devrait quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Sauf retournement de situation, l’Argentin quittera la capitale au terme de son contrat, et son avenir semble se jouer entre deux destinations : Barcelone et l’Arabie saoudite. Si certains médias ont annoncé que le champion du monde en titre allait rejoindre la ligue saoudienne, les Catalans veulent encore y croire.

Dans son édition de dimanche, le média local Mundo Deportivo en dit un peu plus sur ce dossier. On apprend que la Liga doit encore valider le plan de viabilité du FC Barcelone, qui a présenté une série de documents aux dirigeants du championnat pour pouvoir avoir une meilleure marge de manœuvre sur le mercato. Et que la priorité est d’abord d’enregistrer les nouveaux contrats de Ronald Araujo et Gavi, avant l’arrivée de l’Argentin.

À lire

FC Barcelone - Real Majorque : les compositions officielles

Le plus gros salaire du club

En revanche, la direction a un plan pour convaincre Messi : lui offrir un salaire supérieur de 1 € à celui de Robert Lewandowski. Un euro supplémentaire symbolique pour faire du numéro 10 de l’Albiceleste le joueur le mieux payé de l’équipe, et donc, en quelque sorte, flatter son égo en lui faisant comprendre qu’il sera le joueur le plus important. Messi touchera donc 10 millions et 1 euros net par saison.

La suite après cette publicité

Le média indique que Messi est la priorité aux yeux de Xavi, qui lui fera une place en tant que quatrième milieu dans son onze titulaire, plus qu’en tant que véritable joueur offensif. De son côté, le clan Messi affirme ne pas encore avoir reçu de communication officielle de la part du FC Barcelone. On en saura plus dans les prochaines semaines…