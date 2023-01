Le Borussia Dortmund officialise l’arrivée de Julian Ryerson

Avec Marius Wolf, Mateu Morey, Thomas Meunier, actuellement blessé, et Felix Passlack dans son effectif, le Borussia Dortmund ne manque pas d’options au poste de latéral droit. Cependant, personne ne semble avoir pris l’ascendant cette saison et les blessures compliquent la donne. Afin d’anticiper la suite de la saison du mieux possible, le club allemand a jeté son dévolu sur une nouvelle recrue pour renforcer ce secteur. En effet, les Marsupiaux ont enregistré l’arrivée ce mardi d’un joueur capable d’apporter à ce poste déjà bien fourni en éléments.

Les dirigeants du Borussia Dortmund ont officialisé l’arrivée de Julian Ryerson en provenance de l’Union Berlin. L’international norvégien a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026 et portera le maillot numéro 26 avec le club de la Ruhr. Le montant du transfert devrait avoisiner les 5 millions d’euros pour le joueur de 25 ans.« Ryerson a joué 79 fois en Bundesliga et a fait ses débuts pour l’équipe nationale norvégienne en novembre 2020 (15 apparitions au total). Ce matin, il a passé avec succès le contrôle médical obligatoire chez son nouvel employeur» peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du BVB.

