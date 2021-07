Benfica : Rui Costa nouveau président

Arrêté mercredi et accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, le président de Benfica, Luis Filipe Vieira n’est plus le grand patron des Aguias. Via un communiqué, le SLB indique que c’est désormais Rui Costa qui a pris les rênes du club lisboète.

« Sport Lisboa e Benfica informe que, selon les termes stipulés dans les statuts et en vertu de la communication faite aujourd'hui par le président du conseil d'administration, Luis Filipe Vieira, le vice-président Rui Manuel César Costa, assume, avec effet immédiat, la présidence de Sport Lisbonne et Benfica, aux termes de l'alinéa a du numéro 3 de l'article 61 des statuts du Club. »