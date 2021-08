PSG : le père de Kylian Mbappé était pour une prolongation

Le Real Madrid est donc passé à l’action en offrant 160 M€ au Paris Saint-Germain pour le transfert de Kylian Mbappé. Le club merengue va-t-il arriver à ses fins ? Difficile d’y voir clair, certains médias affirment que Paris serait prêt à réfléchir si une offre d’environ 200 M€ est faite, quand d’autres indiquent que les Rouge-et-Bleu refusent catégoriquement de le laisser filer.

En Espagne, le sujet fait bien évidemment beaucoup parler. Et El Confidencial vient de faire une annonce qui ne passera pas inaperçue. Le média a publié un article portant son attention sur l’avocate du clan Mbappé, Delphine Verheyden. Et dans ce portrait, cette dernière est décrite comme une personne ayant joué un rôle clé dans les refus de prolonger de Mbappé. En clair, El Confidencial affirme qu’elle a convaincu le numéro 7 parisien de privilégier la piste Real Madrid alors que le père du joueur, Wilfried, se serait montré favorable une prolongation, surtout après la dernière offre du PSG (un salaire de 36 M€ par an). « Au PSG, tu gagneras plus d’argent grâce à ton salaire, mais avec le Real Madrid, tu gagneras plus à grâce aux accords publicitaires que tu signeras parce que tu joues au Santiago Bernabéu », aurait dit Verheyden à Kylian Mbappé. Info ou intox ?