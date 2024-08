Le pétage de plomb de Gennaro Gattuso contre un journaliste croate

Déjà réputé pour son tempérament volcanique et sa tendance à vite s’emporter sur les terrains lorsqu’il officiait en tant que footballeur, Gennaro Gattuso n’a pas changé d’un poil, et ce, même en ayant endossé le costume d’entraîneur. Si l’ancien joueur de l’AC Milan s’était montré plutôt docile lors de son passage express à l’Olympique de Marseille la saison dernière, l’ex-international italien s’est dernièrement emporté contre un journaliste croate, visiblement critique envers ses choix tactiques au cours de la rencontre opposant son club de l’Hadjuk Split à Havnar Boltefelag (Îles Féroé) en Conférence League.

«Et la première mi-temps ? Me posez-vous seulement des questions sur les choses négatives ? Allez, répondez», a lancé Gennaro Gattuso d’un ton irrité avant d’enchaîner : «Parlez d’abord des choses positives, puis des choses négatives. Vous et moi, nous commençons mal, vous savez. Vous et moi, nous partons du mauvais pied. Pendant 60 minutes, nous avons joué un football incroyable et vous me demandez pourquoi nous avons mal joué pendant 30 minutes ?.»