Nice et Monaco foncent sur la grande révélation de la Serie A !

Après quelques saisons assez compliquées, la Juventus va mieux. Deuxième de Serie A et à la chasse de l’Inter Milan dans la course au titre, la Vecchia Signora peut rêver d’un lendemain chantant. D’autant plus que les Piémontais ont rajeuni leur effectif avec de nombreux talents comme Fabio Miretti, Nicolo Fagioli (bien que suspendu), Dean Huijsen (prêté à l’AS Roma), Kenan Yildiz, Samuel Iling-Junior, Enzo Barrenechea prêté à Frosinone, mais aussi Matias Soulé qui s’épanouit avec les Leoni. Ce dernier a clairement passé un cap cette saison après quelques exercices où il apportait en sortie de banc.

Propulsé titulaire avec le promu Frosinone, Matías Soulé s’est fixé au poste d’ailier droit où il impressionne. Souvent utilisé en soutien de l’attaquant à la Juventus, il est davantage amené à percuter, mais cela lui permet d’être efficace. En 21 rencontres de Serie A, il compte déjà 10 buts et 2 offrandes. Quatrième meilleur buteur du championnat derrière Lautaro Martinez (19), Dusan Vlahovic (12) et Olivier Giroud (11), l’Argentin est clairement en train d’épater tout son monde et participe pleinement au bon exercice de son équipe. Quatorzième avec 5 points d’avance sur la zone rouge, Frosinone est dans les temps pour espérer se maintenir et le doit en grande partie au natif de Mar del Plata.

Prêté sans option d’achat, le gaucher est attendu de retour à la Juventus cet été où son contrat dure encore jusqu’en juin 2026. Cet hiver, des clubs anglais et une offre saoudienne sont parvenus au bureau de la Juventus qui a plutôt opté pour attendre cet été afin de prendre une décision ferme. L’occasion de le conserver ? Pas vraiment à en croire les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport. La stratégie de la Vecchia Signora aurait été de faire en sorte que sa valeur marchande continue de grimper afin de mieux le vendre dans quelques mois. Le média aux pages roses explique par ailleurs que l’entourage du joueur a déjà entamé des contacts avec un intermédiaire qui a des contacts étroits en Bundesliga.

Cela tombe bien, Matías Soulé (20 ans) a particulièrement la cote dans ce championnat où le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen sont sur les rangs. En Premier League, Crystal Palace, Newcastle et Brentford auraient coché son nom tout comme Southampton qui évolue en Championship, mais qui pourrait passer à l’attaque en cas de promotion en fin de saison. Néanmoins, deux équipes françaises seraient également intéressées par le joueur puisque l’OGC Nice et l’AS Monaco sont cités par le média italien. Les deux clubs du sud de la France devront toutefois faire face à une forte concurrence dans un dossier qui devrait dépasser les 40 millions d’euros.