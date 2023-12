PSG : le président de São Paulo ne se fait plus d’illusions sur le futur de Lucas Beraldo

Le Paris Saint-Germain est très actif au Brésil. Le club de la capitale est en effet en train de finaliser l’arrivée de deux grands talents brésiliens, à savoir le milieu défensif des Corinthians, Gabriel Moscardo (22 M€ + 3 M€), et le défenseur de São Paulo, Lucas Beraldo (20 M€ + 5 M€). Concernant ce dernier, le président du SPFC, Julio Casares, n’a pas confirmé les discussions avancées avec Paris, mais il a indiqué qu’un départ de son joueur restait un scénario assez probable.

La suite après cette publicité

« Dans le cas de Beraldo, Pablo, Diego, Welington, ils ont tous laissé un héritage, ils ont fait partie des conquêtes de 2021 et de la Coupe du Brésil. Aujourd’hui, pour obtenir un joueur comme celui-là, il faut la volonté du joueur et celle de l’institution. Il faut qu’il s’agisse d’une très bonne offre, sinon nous ne le ferons pas. Si une offre rentable se présente, il n’y a pas d’autre solution. Si nous recevons une bonne offre, une offre écrite et sérieuse, nous en discuterons. Il n’est pas question de ne pas vendre le joueur si l’offre ne peut pas être refusée. D’abord parce que le joueur veut partir, et qu’il y a toujours un risque de blessure, de baisse de production, et ensuite parce qu’on sait qu’on ne peut pas jeter l’argent par les fenêtres quand il arrive de manière structurée. Nous avons le devoir de refuser une demande, un prix inférieur. Maintenant, si une offre X, Y ou Z nous parvient, nous en discuterons et l’évaluerons si elle convient à l’institution et au joueur », a-t-il confié dans des propos relayés par ESPN.