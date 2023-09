FFF : Florence Hardouin va toucher le pactole

En fin février dernier, Florence Hardouin était officiellement licenciée de son poste de directrice générale de la Fédération Française de Football (FFF). Depuis, des procédures judiciaires étaient en cours. À l’époque, la femme de 56 ans avait été mise à pied à titre conservatoire pour "faute grave" le 11 janvier dernier. Une décision qui intervenait en même temps que la mise en retrait du président Noël Le Graët, à l’issue d’un comité exécutif fédéral.

Mais selon L’Équipe, ces procédures touchent à leur fin. Si Florence Hardouin dénonçait la FFF en réclamant des dommages et intérêts après son licenciement, cette dernière devrait toucher plus d’un million d’euros puisqu’un accord financier a été trouvé entre les deux camps. Toujours selon le même média, Hardouin aurait d’ores et déjà organisé son pot de départ mardi, près du siège de la Fédération.