FIFA-The Best : André Villas-Boas scandalisé par la présence de Marcelo Bielsa

La suite après cette publicité

Dernièrement, la FIFA a dévoilé l’identité des cinq coaches nommés pour le prix du meilleur entraîneur FIFA The Best. Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui et Zinedine Zidane ont en effet été les heureux élus. Mais pour André Villas-Boas, cette liste est un scandale.

« Que Tuchel ne soit pas dans le top 5 des entraîneurs c’est un scandale. La FIFA dort. Bielsa ? Bielsa doit gagner un trophée de prestige. Mais il n’est pas dans les cinq meilleurs entraîneurs du monde en 2020. C’est un scandale, il a gagné la Championship. Tuchel a gagné 4 trophées plus la finale de la Ligue des Champions », a-t-il confié en conférence de presse.