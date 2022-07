L'OL veut aussi rapatrier Miralem Pjanic !

La suite après cette publicité

C'est l'été des retours à Lyon. Pour l'instant, les dirigeants lyonnais ont fait revenir deux anciennes gloires de la maison : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Tous les deux étaient en fin de contrat à Arsenal et à Munich, et l'OL a frappé de jolis coups puisque le buteur et le milieu de terrain étaient aussi convoités par d'autres clubs, la plupart disputant des compétitions européennes la saison prochaine. Et visiblement, ce n'est pas terminé.

Désormais, Bruno Cheyrou et ses équipes visent Miralem Pjanic. C'est le journaliste catalan Gerard Romero, particulièrement bien renseigné sur l'actualité du FC Barcelone, qui a annoncé la nouvelle sur sa chaîne Twitch. De retour après un prêt globalement peu concluant à Besiktas, le milieu de terrain passé par l'OL pendant trois saisons entre 2008 et 2011 n'entre pas dans les plans du club barcelonais.

Le Barça n'en veut plus

L'international bosnien de 32 ans a ainsi une offre de l'OL sur la table. Le journaliste n'a pas précisé s'il s'agissait d'un prêt ou d'un transfert, alors que le contrat du joueur en Catalogne expire en 2024. Mais au vu de sa situation et de son statut d'indésirable, on imagine que le FC Barcelone ne posera pas trop d'obstacles à un potentiel départ. Le club de Ligue 1, qui n'aura pas de compétition européenne à jouer l'an prochain et pourra donc tenter un gros coup en championnat, a en plus des moyens renforcés suite à l'arrivée de John Textor en tant que nouvel actionnaire majoritaire.

Il faut aussi signaler que l'ancien de la Juventus ne croule pas spécialement sous les offres. Nous vous dévoilions en exclusivité la possibilité de filer à Al Nassr avec son ancien coach de la Roma, Rudi Garcia, alors qu'en Europe, un vague intérêt marseillais avait été évoqué au cours du mois de juin. Mais pas grand-chose de plus. Nul doute qu'entre l'OL et la proposition saoudienne qui sera sûrement plus intéressante financièrement, l'ancien Lyonnais risque bien de faire le choix du cœur et du retour à la maison...