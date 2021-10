Lille : Renato Sanches a toujours un bon de sortie

Alors que le destin de Renato Sanches semblait être scellé cet été à Lille, le président du LOSC Olivier Létang s'est livré sur le futur de son milieu de terrain portugais et n'exclut pas un départ au micro de BFM Grand Lille. Une nouvelle qui pourrait ravir le FC Barcelone, qui avait déjà pisté le champion d'Europe 2016 à en croire ESPN avant de se retirer face aux exigences élevées des Dogues. Avec une valeur marchande assez élevée (30 M€ selon Transfermarkt), sa vente pourrait amener de nouvelles arrivées dans le club nordiste pour compenser son départ.

« Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir. [...] On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal », a-t-il affirmé au micro de la chaîne régionale.