Le LOSC repousse les avances du Barça pour Renato Sanches

Les supporters du LOSC s'interrogent quelque peu sur les contours de l'effectif nordiste pour cette saison 2021/2022. Le champion de France qui a perdu Boubakary Soumaré et a officialisé ce jeudi l'arrivée d'Amadou Onana en provenance d'Hambourg, va devoir lutter pour conserver ses meilleurs éléments. Car en parallèle, les Dogues ne disposent pas forcément de moyens économiques colossaux pour effectuer un mercato estival qualitatif et quantitatif.

Et un joueur cristallise l'attention des plus grands clubs européens : Renato Sanches. Le milieu portugais plutôt influent lors du sacre lillois en Ligue 1 la saison dernière, a confirmé ses belles dispositions avec la sélection portugaise lors du dernier Euro. Conscient que les courtisans vont se bousculer au portillon pour tenter d'arracher Sanches, Olivier Létang plie mais ne rompt pas pour le moment.

Joan Laporta a déjà rencontré Olivier Létang pour Sanches

Mais récemment, un gros poisson est entré dans la danse : le FC Barcelone. Et selon les informations de Sport, les Blaugranas auraient clairement accéléré dans ce dossier. Ainsi, Jorge Mendes l'agent du joueur et le président du Barça Joan Laporta, se seraient déjà entretenus avec Olivier Létang ces dernières heures. Laporta et Mendes ont profité de cette entrevue pour évoquer les options possibles pour boucler l'arrivée de l'international lusitanien en Catalogne cet été.

Ainsi, un transfert sec (indemnité plus multiples bonus), et un prêt avec option d'achat obligatoire ont été évoqués. Pour le moment, Olivier Létang reste inflexible dans cette affaire. Le président lillois joue gros dans ce dossier et sait pertinemment qu'aborder la Ligue des champions sans l'un de ses meilleurs éléments resterait préjudiciable pour le LOSC. Reste à connaître la position de Renato Sanches dans cette affaire. On imagine mal le milieu portugais tourner le dos à l'intérêt du FC Barcelone...