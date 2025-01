Al Hilal annonce la résiliation du contrat de Neymar !

C’était attendu depuis plusieurs semaines et c’est désormais officiel : l’aventure saoudienne de Neymar prend déjà fin. Le club saoudien d’Al Hilal a en effet annoncé ce lundi soir le départ de la star brésilienne d’un commun accord : «Al Hilal Club Company et Neymar Jr. sont parvenus à un accord pour mettre fin à la relation contractuelle de manière consensuelle. Le club exprime ses remerciements et son appréciation à Neymar pour tout ce qu’il a fait au cours de sa carrière à Al Hilal et lui souhaite du succès dans la poursuite de son parcours». L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain se retrouve donc officiellement sans club à partir de ce lundi soir. Les représentants du joueur et son père négociaient le licenciement avec Al-Hilal depuis des semaines, mais n’ont pu avancer sur la libération qu’avec l’entrée de la Ligue saoudienne dans les discussions. Neymar avait environ 65 millions de dollars (385 millions de reais) à recevoir et a renoncé à une partie de ce montant pour être débloqué.

En effet, comme nous vous le révélions en exclusivité dimanche soir, l’international de la Seleção était prêt à faire un sacrifice énorme en échange de sa liberté totale. Le natif de Mogi das Cruzes avait décidé de renoncer à une grosse partie de son salaire pour rejoindre Santos. Un sacrifice qui a accéléré les négociations et facilité l’opération. UOL Esporte indiquait d’ailleurs que le choix du joueur brésilien de 32 ans était d’ores et déjà fait : il veut retourner à Santos, dans son club formateur : «Oui, nous sommes intéressés par la signature de Neymar en janvier, mais le joueur doit d’abord finir de discuter de la question de son départ de son club. Pour que nous puissions inclure Neymar, nous devons également discuter des questions financières avec le joueur, en plus de lui permettre de décider de la question de son départ d’Al Hilal», ajoutait, de son côté, un dirigeant du Peixe. Tout devrait désormais être bouclé dans les prochains jours avec Santos.

Santos prépare déjà sa présentation officielle

La décision de retourner à Santos a été prise par Neymar avec son père et sa famille pour plusieurs raisons, mais basée sur le désir d’être à nouveau heureux de jouer au football. Sans une bonne série de matchs depuis plus d’un an, il a besoin de retrouver son rythme, sa forme physique et son niveau. Selon les informations de la Globo, Santos n’a pas encore annoncé la date de son officialisation, mais ils préparent depuis de nombreux jours une grande présentation pour leur idole. On s’attend à ce que le joueur porte le numéro 10 à Santos. Bien qu’il ait été champion avec le numéro 11 sur le dos, il y a une plus grande symbolique avec le numéro 10 depuis la mort du roi Pelé. Le numéro avait été réservé pour une méga signature. Le retour probable de Neymar à Santos est traité par le club comme la plus grande négociation de l’histoire récente de l’équipe brésilienne. Même si son premier bail avec Santos pourrait durer seulement quelques mois, il est néanmoins possible que l’attaquant prolonge son contrat jusqu’en juin 2026, réalisant ainsi toutes les préparations pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Santos a toujours été considéré comme la maison de Neymar, là où il a grandi et a émergé aux yeux du football mondial. C’est précisément en respectant ces termes que le club a préparé une vidéo émouvante, racontée avec la voix de Pelé, pour la famille du joueur, afin de sceller les retrouvailles de l’idole avec le peuple de Santos. Les négociations pour son retour ont progressé rapidement ces derniers jours, notamment après la déclaration de l’entraîneur Jorge Jesus selon laquelle le joueur, bien que rétabli, n’était pas en mesure de suivre le rythme de ses coéquipiers dans la formation d’Al Hilal et ne serait plus inscrit pour les rencontres du championnat saoudien. En tout cas, c’est officiel : Neymar quitte Al-Hilal avec seulement sept matchs disputés depuis août 2023, date à laquelle il a quitté le Paris Saint-Germain pour l’Arabie Saoudite. La star a subi des blessures, dont la pire étant une rupture du ligament du genou. Lors de son premier passage à Santos, Neymar avait joué 225 matchs avec six titres remportés entre 2009 et 2013 : triple champion de São Paulo (2010, 11 et 12), champion de la Recopa Sul-Americana (2012), de la Copa do Brasil (2010) et la Copa Libertadores (2011).