Lille : la mise au point de Jonathan David sur son avenir

Depuis plusieurs années maintenant, à chaque mercato, Jonathan David est annoncé sur le départ. Mais l’attaquant canadien finit toujours par rester du côté du LOSC. Il faut dire que malgré ces belles statistiques en Ligue 1, le buteur de 24 ans n’est pas le choix numéro un des grosses écuries européennes. Mais cette fois, sa situation contractuelle interroge puisqu’il arrive en fin de contrat en juin 2025. Après la rencontre face aux USA, il a tenu à évoquer son futur avec le LOSC et son été agité.

« Il y a eu quelques offres, j’ai parlé avec des clubs et des entraîneurs. On a décidé de rester à Lille. Maintenant, tout peut se passer. Je suis dans ma dernière année de contrat, on verra ce qui se passera l’année prochaine (…) Nous sommes en discussions actuellement avec le président pour une éventuelle prolongation. Nous verrons comment ça évolue», a-t-il notamment lancé. Une bonne nouvelle pour le LOSC qui ne veut pas perdre son joueur gratuitement.