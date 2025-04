Droits TV : la LFP a peur d’un écran noir pour la fin de saison

Le bras de fer entre le diffuseur du championnat de France DAZN et la Ligue de Football Professionnel se poursuit. Alors que les présidents des clubs de Ligue 1 n’ont plus aucune confiance en la plateforme britannique, cette dernière réclame en justice 573 millions d’euros à la LFP pour manquement observé et tromperie sur la marchandise. Le tout alors que la médiation entre les deux entités se terminera jeudi prochain. Il reste donc une semaine à tout ce beau monde pour trouver une solution comme l’annonce L’Equipe.

Alors que DAZN demande une baisse des émoluments de son contrat, la LFP refuse toujours et une rupture avant la fin la saison est possible. Un scénario qui inquiète la Ligue de Football Professionel qui n’a pas de plan B à l’heure actuelle puisque les rapports avec Canal + restent compliqués et que beIN Sports ne devrait pas s’immiscer dans le dossier de même qu’Amazon Prime Vidéo. La seule option resterait de lancer une plateforme de la Ligue, un cas déjà évoqué cet été et qui sera difficile à mettre en place. Le risque d’un écran noir et de ne pas avoir de diffuseur pour certaines journées de Ligue 1 existe donc.