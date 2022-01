Juventus : Aaron Ramsey rejoint les Rangers

Deux ans et demi après avoir quitté le Royaume-Uni, Aaron Ramsey est de retour. Pas en Angleterre cette fois, mais en Écosse. Le milieu de terrain sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2023 a été prêté aux Glasgow Rangers avec option d'achat. L'international gallois (71 sélections, 20 buts) n'a disputé que 5 matchs depuis le début de la saison 2021-2022 avec la Vecchia Signora (112 minutes). Le passage en Italie de l'ancien Gunner d'Arsenal est globalement un échec, même s'il n'a encore pas été épargné par les blessures.

« Les Rangers sont ravis d'annoncer l'arrivée en prêt du milieu international gallois Aaron Ramsey en provenance de la Juventus jusqu'à la fin de la saison », indique le communiqué de la Juve. À noter que les Rangers vont prendre une partie du salaire d'Aaron Ramsey en charge pour le reste de l'exercice en cours.

