LdC : Liverpool fait tomber une équipe de Lille héroïque !

Ce mardi, la 7e journée de Ligue des Champions offrait un choc de haut de tableau entre prétendants au top 8. En effet, le leader Liverpool voulait poursuivre son sans-faute après six victoires en six matches. En face, Lille (8e) pouvait se targuer d’avoir soumis le Real Madrid (1-0) et l’Atlético de Madrid (3-1) à sa volonté. Pour cette rencontre, les Reds misaient sur un 4-3-3 classique, mais avec quelques ajustements dans le onze. En défense, Conor Bradley, Jarell Quansah et Kostas Tsimikas remplaçaient les habituels titulaires. Curtis Jones et Dominik Szoboszlai étaient associés à Ryan Gravenberch dans l’entrejeu. Devant, Mohamed Salah et Luis Diaz épaulaient Darwin Nunez. De son côté, Lille poursuivait dans son 4-2-3-1 avec Rémy Cabella, Hakon Haraldsson et Mitchel Bakker en soutien de Jonathan David. Et cela démarrait fort sous l’impulsion des Lillois. Lancé sur la gauche, Gabriel Gudmundsson décochait rapidement une première frappe qui fuyait le cadre sur la droite (1re). Si Liverpool prenait le jeu à son contre, Lille faisait mal en contre à l’image d’une séquence initiée par Hakon Haraldsson où Mitchel Bakker était contré dans la surface sur son centre (18e). Imprécis, Liverpool et Mohamed Salah multipliaient les initiatives et l’Égyptien manquait sa reprise (31e). Ce n’était finalement que partie remise puisque l’ailier de Liverpool allait se rattraper. Sur une perte de balle de Jonathan David, Curtis Jones lançait Mohamed Salah dans la profondeur. Ce dernier se présentait seul face à Lucas Chevalier pour conclure (1-0, 34e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 21 7 +13 7 0 0 15 2 11 Lille 13 7 +2 4 1 2 11 9

Puni pour son manque de tranchant, Lille passait proche d’un nouveau but concédé. Sur son aile droite, Mohamed Salah se jouait de Gabriel Gudmundsson suite à un bon ballon distillé dans la profondeur par Dominik Szoboszlai. Le tir croisé de l’Égyptien passait toutefois à gauche du cadre (44e). Au retour des vestiaires, Liverpool allait insister pour se mettre à l’abri. Tout d’abord, Mohamed Salah se distinguait d’une jolie frappe (47e) avant que la tête de Jarell Quansah (53e). La situation semblait se compliquer un peu plus pour les Lillois car Aïssa Mandi écopait d’un second carton jaune synonyme d’expulsion (59e). Bizarrement, c’est là que Lille allait surprendre son monde. Sur un centre de Gabriel Gudmundsson en retrait, Hákon Haraldsson déclenchait, mais c’était repoussé par Kostas Tsimikas. Néanmoins, Jonathan David était à l’affût et allait chercher l’égalisation malgré l’infériorité numérique (1-1, 62e). Liverpool n’aura cependant pas douté longtemps. Sur un corner mal renvoyé par les Dogues dans l’axe, Harvey Elliott attaquait le ballon et son tir était malencontreusement dévié par Ngal’ayel Mukau sur la gauche de son but, ce qui surprenait Lucas Chevalier (2-1, 68e). Le gardien nordiste allait toutefois maintenir Lille dans la fin de match après des frappes dangereuses de Mohamed Salah (79e) et Federico Cheisa (82e). Hákon Haraldsson se procurait même une occasion, mais son tir était contré (85e). Dans les dernières secondes, Darwin Nunez marquait un but mais il était logiquement refusé pour hors-jeu (90e +1). Avec cette défaite 2-1, Lille glisse au 11e rang tandis que Liverpool est quasi assuré de finir à la 1re place du classement.