Real Sociedad : le début d’aventure compliqué de Mohamed-Ali Cho

Il avait fait beaucoup de bruit lorsqu’il avait 16 ans et qu’il était devenu le premier joueur né en 2004 à disputer un match de Ligue 1 à l’occasion d’une rencontre face à Bordeaux (0-2), en 2020. Une année plus tard, c’était sous les ordres de Gérald Baticle que le jeune attaquant Franco-Anglais s’était révélé lors du Championnat de France, avec un bilan statistique de quatre buts et une passe décisive en 32 rencontres. «Plus un joueur a un potentiel, plus il faut être derrière et être exigeant avec. Donc, je vais être très exigeant avec Momo», expliquait son entraîneur, après une prestation XXL réalisée contre l’OL, à l’été 2021 (3-0).

L’aventure en Ligue 1 a été courte pour Mohamed-Ali Cho. Ses qualités techniques et sa vitesse avaient séduit de nombreux clubs, dont l’Olympique de Marseille, mais il s’engageait finalement pour cinq saisons en faveur de la Real Sociedad, le 15 juin 2022. «C’est vrai, j’ai eu pas mal de propositions. C’était un peu compliqué pour moi et ma famille de gérer ça, mais j’en suis venu à être convaincu. Je suis venu ici pour progresser et gagner beaucoup, à la fois des matchs et des titres», avait-il expliqué lors de sa présentation au club basque.

Un début de saison prometteur

Mais son début d’aventure à Saint-Sébastien a été plus compliqué que prévu. Pourtant, dès ses premiers pas au centre d’entraînement du club, il séduit Imanol Alguacil, son entraîneur, qui décide de l’aligner à Elche, pour la troisième journée de Liga (1-0). Une prestation convaincante, qui oblige l’attaquant japonais Kubo à aller faire un tour sur le banc. Cho s’offrira même ses premières passes décisives, contre l’Atlético de Madrid (1-1), puis Getafe (1-2). Mais malheureusement, ce bon début de saison n’allait pas durer.

Sorti sur blessure contre l’Espanyol, mi-septembre, Mohamed-Ali Cho était victime d’une blessure à un ischio qui l’a éloigné des terrains pendant douze rencontres. Puis, il est revenu de blessure et s’est montré étincelant contre la petite équipe de Coria, en Coupe du Roi. En 78 minutes, Momo Cho a ouvert son compteur avec son nouveau club d’un joli but et s’est offert une passe décisive (5-0). Mais au-delà du résultat, la qualité de dribbles et la percussion de l’ex-Angevin commençaient à enflammer les médias ibériques.

Mohamed-Ali Cho enfin épargné ?

Et là encore… une blessure à la malléole l’obligeait à manquer le début d’année 2023. Le jeune Cho ratait alors les grands rendez-vous de la saison, contre le FC Barcelone, en Coupe du Roi, et face au Real Madrid, en Liga. Décidément, Imanol Alguacil n’avait pas de chance avec sa nouvelle recrue. «Bien sûr, il reviendra, mais pas de la manière dont je le voudrais. Il sera appelé (pour la réception de Valladolid, dimanche), mais pas comme je le voudrais, parce que les deux (avec Ander Barrenetxea) ont été absents pendant longtemps et n’ont pas eu de continuité dans l’entraînement», expliquait le coach des Txuri-urdinak.

Imanol a reconnu que son attaquant souffrait toujours de douleurs dans l’articulation et qu’il ne pouvait toujours pas revenir sur les terrains. À la veille du match contre le Real, Cho avait lui-même déclaré qu’il allait reprendre l’entraînement avec le groupe cette semaine. Il devrait donc faire son retour sur les terrains pour la réception du Real Valladolid, ce dimanche, lui qui n’a été titularisé qu’à six reprises cette saison, en match officiel (quatre passes décisives, un but). Un atout de taille pour le club basque, qui espère enfin exploiter le meilleur de sa recrue estivale.