Real Sociedad : Mohamed-Ali Cho justifie son choix

Malgré l'intérêt prononcé de l'Olympique de Marseille, du Betis ou de Valence Mohamed-Ali Cho a été présenté ce vendredi comme nouveau joueur de la Real Sociedad. L'international Espoirs français a foulé la pelouse d'Anoeta, puis s'est rendu dans la salle de presse de la Reale Arena pour se présenter devant les médias. L'avant-centre de 18 ans, qui a paraphé un contrat de 5 ans au Pays-Basque, a expliqué les raisons qui l'ont poussé à signer dans le club cher à Antoine Griezmann. 'Momo' ne l'a pas caché. Il était très demandé. «C'est vrai, j'ai eu pas mal de propositions. C'était un peu compliqué pour moi et ma famille de gérer ça, mais j'en suis venu à être convaincu. Je suis venu ici pour progresser et gagner beaucoup, à la fois des matchs et des titres».

La suite après cette publicité

Pas vraiment au fait des Txuri-urdines, il s'est laissé convaincre par le projet et est tombé sous le charme du calme de Saint-Sébastien. «Au début, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur le club, je savais qu'ils jouaient en Europe, qu'ils se battaient généralement pour être parmi les quatre premiers de la Liga, mais je suis très content» (...) «la ville, j'ai trouvé que c'était beau, très calme. J'aime beaucoup la mer, et pour moi, c'est très important d'être au calme quand je ne joue pas au football. Ensuite, à Zubieta , tant le bâtiment des jeunes que celui des plus grands me semblent très bons pour progresser en tant que footballeur», a-t-il ensuite expliqué. Un environnement calme, des entraînements intenses, pour progresser. Voilà ce qui a convaincu Mohamedi-Ali Cho d'opter pour le projet espagnol.