Ça brûle entre l'OM et Angers pour Mohamed-Ali Cho

L'OM est dans le dernier carré de la Ligue Europa Conférence mais va très probablement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. 2e de Ligue 1 avec un matelas d'avance confortable et épais de 6 points à 4 journées de la fin du championnat, le club phocéen y voit déjà clair et peut anticiper la suite. On parle bien sûr du mercato.

Longoria et ses équipes sont très actifs. Il y a quelques jours, nous vous révélions en exclusivité que la direction marseillaise avait rencontré l'entourage de Mohamed-Ali Cho. Le jeune attaquant est plutôt emballé par le projet et le fait de passer à une étape supérieure dans sa carrière. Reste qu'il faut tout de même s'entendre avec Angers où il est sous contrat jusqu'en 2023.

L'OM a proposé 12 M€ plus des bonus

Comme nous l'indiquions le 12 avril dernier, le SCO réclamait 15 M€ pour laisser partir sa pépite de 18 ans. Une somme élevée mais avec la manne récupérée avec une qualification en C1, l'OM devrait pouvoir se le permettre. À en croire les dernières informations du 10 Sport, les négociations avancent vite et bien puisqu'on se rapproche d'un accord entre les deux clubs.

Jusque-là, le club de la Canebière a proposé 12 M€, en plus de bonus, très proche donc des exigences angevines. Les prochaines heures seront sans doute décisives pour trouver un terrain d'entente. Il faudra alors s'entendre avec le joueur, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle mais nul doute que la porte est grande ouverte pour une arrivée de Mohamed-Ali Cho à l'OM la saison prochaine.