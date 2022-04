Mercato OM : Pablo Longoria prend la température pour Mohamed-Ali Cho

La suite après cette publicité

Alors qu'il n'avait que 17 ans, Mohamed-Ali Cho a vu sa carrière prendre un coup d'accélération aussi fameux que ses courses balle au pied en août dernier. Mais après un début de saison canon avec le SCO d'Angers, le franco-marocain, que les Lions de l'Atlas essayent toujours de convaincre, est dans le dur depuis plusieurs mois. Avec un dernier but inscrit en octobre et même une expulsion en février face à Lens, Cho a perdu sa place de titulaire au SCO.

Un coup dur autant pour le joueur que pour le club angevin qui a fondé de gros espoirs sur son numéro 21 (28 apparitions - 2 buts) et qui voyait en lui le nouveau Nicolas Pepé. Mais hormis quelques fulgurances en Equipe de France U19, comme son doublé inscrit il y a peu face à la Suède (5-0), pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent.... Entre deux eaux, le joueur a de grandes chances de quitter le club angevin l'été prochain.

Il faut dire que la cote du jeune attaquant est intacte malgré sa première saison compliquée chez les pros. Sa capacité d'accélération et d'élimination et sa marge de progression en font un joueur très convoité sur la scène internationale. Leicester mais surtout le Borussia Dortmund ont tenté de le recruter l'hiver dernier. Ces dernières semaines, c'est le Betis Séville qui a discuté avec l'oncle du joueur et l'Eintracht Francfort. Et même si la réciprocité existe, le dossier semble financièrement complexe pour le club allemand.

Pablo Longoria a rencontré l'entourage de Mohamed-Ali Cho

En France aussi, le profil de Mohamed-Ali Cho ne laisse pas indifférent. À commencer du côté de l'Olympique de Marseille, comme évoqué par le 10sport, actuel 2e de Ligue 1 derrière le PSG. Selon nos informations, Pablo Longoria a rencontré l'entourage du joueur décidément très actif ces derniers temps. Si aucun détail n'a filtré de cette rencontre, nul doute que l'homme fort du mercato marseillais a su vanter les projets du club phocéen, bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, et la ferveur de l'Orange Vélodrome.

Reste désormais à connaître la faisabilité de l'opération. Pour rappel, le SCO d'Angers réclame environ 15 M€ pour le natif de Stains. Une valeur très supérieure à la véritable valeur du joueur sur le marché. Le CIES, qui vient de mener une étude sur les joueurs les plus bankables de - de 23 ans, ne le place même pas dans le top 50. Selon l'Observatoire du football, il serait estimé à un montant oscillant entre 4 et 7 M€. Selon toutes vraisemblances, le vrai montant du joueur, en fin de contrat en juin 2023, doit se trouver entre les deux, ce qui ne devrait pas représenter un problème pour l'OM...