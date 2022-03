Le Betis prend contact pour Mohamed-Ali Cho

Auteur de débuts tonitruants avec le SCO d'Angers, Mohamed Ali-Cho vit des moments plus difficiles depuis quelques mois. Âgé seulement de 18 ans, il est moins décisif en Ligue 1 mais s'éclate avec l'Équipe de France U19 et reste notamment sur un doublé inscrit la semaine dernière face à la Suède (5-0).

En fin de contrat en 2023, son profil explosif et sa marge de progression en font un joueur très convoité. Après le Borussia Dortmund et Leicester, c'est au tour du Betis Séville de s'intéresser au natif de Stains. Si des contacts ont eu lieu entre le club sévillan et l'entourage du joueur, aucune avancée concrète n'a encore eu lieu. Il faut dire que les 20 M€ réclamés par Angers ont fait refroidir les ardeurs du club de Nabil Fekir.