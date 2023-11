Argentine : l’hommage XXL de Lionel Messi à Marcelo Bielsa

Cette nuit, l’Argentine a perdu à domicile contre l’Uruguay (0-2). Une défaite qui fait mal aux Albicelestes. Mais chez les champions du monde, on n’oublie pas que si l’adversaire a été bon, c’est parce qu’il est dirigé par un Argentin. À l’issue du match, Lionel Messi n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage à Marcelo Bielsa.

« Nous avons eu du mal à jouer. Ils sont intenses. Ils jouent en un contre un, ils ont des joueurs physiques et rapides au milieu. Nous avons eu du mal à trouver notre jeu. Nous ne nous sommes jamais sentis à l’aise. Nous n’avons pas trouvé le moyen d’avoir le ballon et de faire de longues possessions. Peut-être que leur jeu nous fait accélérer et que nous sommes pris dans ce rythme. C’est une équipe physique, qui travaille bien et qui est très dangereuse en contre-attaque. Dans chaque équipe nationale ou club, y compris l’équipe nationale d’Argentine, on peut voir sa patte (à Bielsa, ndlr). Ils ont une bonne équipe. Ils jouent très bien. C’était à notre tour de perdre. C’est aussi un test. Cela peut arriver et nous devons nous ressaisir et essayer de jouer un grand match au Brésil », a-t-il déclaré à TyC Sports.