L’Atlético de Madrid a un nom pour succéder à Antoine Griezmann

Aficionado de la culture US, Antoine Griezmann pourrait rejoindre la MLS dans les prochains mois, lui qui aurait déjà entamé des discussions avec la franchise d’Orlando City. Le champion du monde 2018 serait même d’accord sur son contrat, mais il faudrait encore convaincre l’Atlético de Madrid de le laisser partir quasiment libre, à bientôt 35 ans, et malgré un contrat jusqu’en juin 2027.

En Espagne en tout cas, on cherche déjà qui prendra la place du Français lorsqu’il quittera les Colchoneros. Au Portugal, ils ont peut-être un premier élément de réponse. Le quotidien Record croit avoir connaissance d’un intérêt porté par l’Atlético pour Fabio Silva, l’international portugais du Borussia Dortmund. Ancien très grand espoir de Porto, l’attaquant de 23 ans est sorti d’un prêt concluant à Las Palmas la saison passée (24 matchs de Liga, 10 buts), ce qui avait convaincu le club allemand de claquer 22,5 millions d’euros pour le recruter de Wolverhampton. La greffe n’a pas vraiment pris (17 matchs de Bundesliga, 1 but) et un départ pourrait donc être envisageable cet été. Le Betis serait aussi sur le coup.