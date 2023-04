Quand FOOT.FR affronte le champion du monde Nabil Fekir

Se frotter à un champion du monde 2018, voilà ce à quoi ont pu goûter les soldats de FOOT.FR, Antoine et Théo. Au mois de décembre, la team FOOT.FR s’est rendue à Séville pour y rencontrer Nabil Fekir (29 ans), le milieu offensif français du Real Bétis.

S’il s’est gravement blessé au genou gauche et qu’il a dû déclarer forfait pour le reste de la saison 2022/2023, l’ancien joueur de l’OL s’est mesuré à Antoine et Théo, sur ses terres, pour un jeu qui vaut le détour et le coup d’œil. Spectacle garanti !

