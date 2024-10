L2 : la colère noire de Mathieu Chabert après Amiens - Ajaccio

La goutte de trop pour Ajaccio. Après deux rencontres sans victoire, les Corses avaient à cœur d’enfin se relancer sur la pelouse d’Amiens, ce samedi après-midi en Ligue 2. Malheureusement pour eux, ce ne fut pas le cas. Les hommes de Mathieu Chabert se sont inclinés pour la 4e fois cette saison (3-1) et occupent désormais la 12e place du classement. Mais le scénario aurait pu être différent, si l’arbitre du match Ahmed Taleb avait accordé un penalty aux Ajacciens en deuxième période. Après la rencontre, l’entraîneur d’Ajaccio Mathieu Chabert n’a pas caché son désarroi quant aux décisions arbitrales de cette rencontre, mais aussi lors des précédentes sorties de son équipe.

La suite après cette publicité

Il estime que sa formation est arbitrée différemment. « On arrive à ne pas sombrer malgré tout, à bien mettre en place notre jeu, mais après, il y a des faits de jeu qui sont contre nous. Je ne sais pas s’il faut critiquer l’arbitrage ou ne rien dire, mais il faut que cela s’arrête. L’injustice dans le foot, c’est difficile à accepter. On va faire le dos rond, s’accrocher, mais il faut que cela s’arrête, s’il vous plaît. (…) Cela fait quatre rencontres que ce n’est pas pour nous. Le match contre Caen, il y a une main dans la surface non sifflée. Lorient, une expulsion difficile pour nous et une oubliée pour eux, Martigues, deux expulsions et là ce match… Aujourd’hui, on mérite de repartir avec un point au moins. Maintenant, il faut qu’on continue à travailler, à s’améliorer et qu’on soit arbitré justement », a-t-il indiqué après ce Amiens-Ajaccio. Chabert et ses troupes tenteront de se relever de cette nouvelle déconvenue lors du derby contre Bastia, le week-end prochain.