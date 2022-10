Troyes : 8 clubs d'envergure lorgnent Moses Turay

L'ESTAC fait désormais partie du City Group, et cela lui permet d'avoir plus de moyens pour recruter des joueurs, de bénéficier de l'apport de joueurs venant du groupe auquel appartient notamment Manchester City. Mais le club aubois est devenu aujourd'hui un club formateur et compte en son sein de nombreuses pépites. À commencer par un certain Moses Turay. Cet ailier de 18 ans, international A de Sierra Leone, brille aujourd'hui avec les U19 de l'ESTAC avec qui il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives cette saison, sans oublier son triplé retentissant face au LOSC l'an passé. Les suiveurs troyens ont pu déjà apprécier ses qualités de vitesse et de percussion.

Bénéficiant d'un contrat sous convention avec Troyes, l'ailier sierra-léonais souhaite signer un premier contrat pro avec l'ESTAC. Oui, mais voilà, l'actuel 12e de Ligue 1 doit faire face à une concurrence féroce. Outre le Bayern Munich qui souhaite lui faire intégrer son équipe B, le Borussia Monchengladbach, l'Eintract Francfort, Fribourg, Hambourg, Nice, le LOSC et la Lazio sont également très chauds.