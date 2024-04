John Textor se fait remettre à sa place

John Textor, propriétaire de Botafogo, s’est attiré les foudres des clubs brésiliens. Pour rappel, l’homme d’affaires américain a assuré que Palmeiras «a profité de l’arbitrage pendant au moins deux saisons». La réponse des clubs brésiliens ne s’est pas fait attendre, à commencer par São Paulo, qui a répondu aux accusations du patron de l’OL.

«Le São Paulo Futebol Clube a pris connaissance des accusations graves et infondées du propriétaire du SAF Botafogo concernant la participation de joueurs de l’équipe tricolore à des matches truqués, et les rejette avec véhémence», commente d’abord le club brésilien. «Une telle affirmation, sans la moindre preuve, remet en cause l’aptitude des joueurs de l’équipe professionnelle masculine et l’équité de l’institution du São Paulo FC au cours de ses 94 ans d’histoire. Le club a déjà fait appel à son département juridique, qui étudiera et prendra les mesures appropriées sur le plan juridique», ajoute São Paulo.