Euro 2020 : l’Allemagne sait comment battre les Bleus

À la fin de la saison, et après avoir été décalé d’un an, l’Euro devrait bien avoir lieu. Pour son entrée en lice dans la compétition, l’Équipe de France devra batailler face à l’Allemagne. Un adversaire de taille qui a déjà préparé un plan pour faire déjouer les Français.

Selon les informations de France Football, Joachim Low (61 ans) travaille depuis plusieurs jours sur un plan qui pourrait faire déjouer la France. Le coach allemand, qui a déjà annoncé son départ à l'issue de la compétition, souhaiterait aligner le plus de joueur du Bayern Munich et s’appuyer sur leur cohésion d’équipe. Le magazine précise que l’on devrait certainement voir débuter Neuer, Boateng, Sule, Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry et Müller face aux Bleus. Pas moins de 8 joueurs bavarois pourraient donc être titularisés pour cette rencontre.